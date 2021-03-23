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( ANTALYA ) Bakan Soylu : "15 Temmuz 2016'dan bu yana FETÖ'ye yönelik 54 bin 86 operasyon yapıldı" ANTALYA



- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sadece KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 15 Temmuz 2016'dan bu yana FETÖ'ye yönelik 54 bin 86 operasyon yapıldığını belirterek "Bu operasyonlar sonucunda 137 bin 361 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 45 bin 338'i tutuklandı. 15 Temmuz 2016’dan bu yana 29'u ulusal, 13'ü bölgesel, 295'i yerel suç örgütü olmak üzere toplam 337 organize suç örgütü çökertildi. Sadece 2020 yılında, 7'si ulusal olmak üzere 86 organize suç örgütü çökertilmiştir." diye konuştu.

Soylu, Antalya'DA düzenlenen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı Stratejik Araştırmalar Kurulu (SAK) 54. Toplantısı'nda, suç ve terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili bilgi verdi. Sadece KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 15 Temmuz 2016'dan bu yana FETÖ'ye yönelik 54 bin 86 operasyon yapıldığını aktaran Soylu, "Bu operasyonlar sonucunda 137 bin 361 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 45 bin 338'i tutuklandı. 15 Temmuz 2016’dan bu yana 29'u ulusal, 13'ü bölgesel, 295'i yerel suç örgütü olmak üzere toplam 337 organize suç örgütü çökertildi. Sadece 2020 yılında, 7'si ulusal olmak üzere 86 organize suç örgütü çökertilmiştir." diye konuştu.

Terör örgütü PKK'nın gelir kaynakları arasında bulunan sigara kaçakçılığına karşı yapılan mücadeleye de değinen Soylu, "Kaçak sigara oranı 2014'ten bu yana yüzde 22,3'ten yüzde 2,3'lere kadar çekildi. Kaçak sigaranın tamamına yakını PKK’ya akan paraydı." diye konuştu.

Suç örgütlerine göz açtırılmadı 15 temmuz 2016’dan bu yana 29’u ulusal, 13’ü bölgesel, 295’i yerel suç örgütü olmak üzere toplam 337 organize suç örgütü çökertildiğini söyleyen Bakan Soylu, sadece 2020 yılında, 7’si ulusal olmak üzere 86 organize suç örgütü çökertildiğini kaydetti.

Ayrıca gerçekleştirilen toplam 662 operasyonda, 9.661 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 3.234’ünün tutuklanarak cezaevine gönderildiği bilgisini veren Bakan Soylu, " Daire başkanlığımız; hem bir terör örgütü, hem de organize bir suç örgütü de olan, FETÖ ile mücadelemizin de kilit kurumlarından birisidir. Sadece KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde 15 temmuz 2016’dan bu yana FETÖ terör örgütüne yönelik 54 bin 86 operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlar sonucunda 137 bin 361 şüpheli gözaltına alınmıştır. Gözaltına altına alınan şahıslardan; 45 bin 338’i tutuklanmıştır" dedi.

Tarihi eser ve akaryakıt kaçakçılığı operasyonları Daire başkanlığının ayrıca tarihi eser kaçakçılığıyla ve tefecilikle mücadele konusunda da 2020 yılında ciddi bir ilerleme kaydettiğini hatırlatan Bakan Süleyman Soylu, üstelik pandemi döneminin getirdiği yeni güvenlik konularında da önemli operasyonlara imza attığını kaydetti.

Bakan Süleyman Soylu şöyle devam etti: "Daire başkanlığımız ayrıca tarihi eser kaçakçılığıyla ve tefecilikle mücadele konusunda da 2020 yılında ciddi bir ilerleme kaydetmiştir. Üstelik pandemi döneminin getirdiği yeni güvenlik konularında da önemli operasyonlara imza atmıştır. Tek seferde yapılan en büyük yakalamaları, tarihi eser kaçakçılığı alanında, Manisa ve İzmir illerinde akaryakıt kaçakçılığı alanında ise Konya ve Mersin illerimizde gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlarda 65 bin 511 adet tarihi eser ile 5.2 milyon litre akaryakıt ele geçirilmiştir. " Tefecilik operasyonları Bunun yanında 55 ilde 333 adreste eş zamanlı tefecilik operasyonları gerçekleştirildiğini, operasyonlar kapsamında pos tefeciliği ve çek-senet tefeciliği yaptıkları tespit edilen 317 şüpheli hakkında adli işlem tesis edildiği bilgisini paylaşan Bakan Soylu, 250 kişinin de gözaltına alındığını kaydetti.

. Salgın sürecinde, il birimleri vasıtasıyla, maske, eldiven ve tulum üreticisi firmaların denetimleri yapıldığını, maske üreticisi 349 firmanın sağlık bakanlığı ile anlaşma yapmasının sağlandığını söyleyen Bakan Soylu şöyle devam etti: " Bu sayede sürecin başında günlük 1 milyon maske toplanabilirken kom daire başkanlığımızın katkılarıyla bu rakam günlük 25 milyona ulaşmış ve batının maske korsanlığı yaptığı bir dönemde bizim ülkemizde maske tedarikinde herhangi bir sıkıntı yaşanmamıştır. Ayrıca silici-1 operasyonu ile 50 ilde, ve devamı niteliğindeki silici-2 operasyonu ile de 36 ilde gerçekleştirilen operasyonlarla, toplamda piyasa değeri 4,8 milyar TL olan “akaryakıt satış verisi silme işlemi” tespit edilmiş, ilgili şahıslara gerekli adli işlem yapılmıştır."



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