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Bakan Solu, selde zarar gören Çatalzeytin ilçesini ziyaret etti
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29 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Bakan Solu, selde zarar gören Çatalzeytin ilçesini ziyaret etti

Bakan Solu, selde zarar gören Çatalzeytin ilçesini ziyaret etti

Köylülerin Bakan Soylu’yu uğurlaması

Jandarma Sel Felaketi Sahil Güvenlik Bakanlık Felaket 

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( KASTAMONU )- “Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir İçişleri Bakanı köyümüzü ziyaret ediyor” KASTAMONU

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinden etkilenen Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde incelemelerde bulundu. Soylu, vatandaşların büyük sevgisiyle karşılandı. Kastamonu’da 11 Ağustos’ta yaşanan sel felaketi sonrası yaraların sarılması için başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açan selin ardından hayatın normale dönmesi için AFAD, UMKE, DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, belediye ekipleri, yardım ve destek faaliyetlerini sürdürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun koordinesinde, bakanlıklara ait birimler, bölgedeki yaraların sarılması için ilk günden bu yana özveriyle görev yapıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu’nun selden etkilenen bir diğer ilçesi Çatalzeytin’de de incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, Çatalzeytin’e bağlı Yunuslar köyünde vatandaşlarla bir araya geldi. Köy sakinleri, Soylu’yu “Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir İçişleri Bakanı köyümüzü ziyaret ediyor” diye teşekkür ederek uğurladı. (Vİ-
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