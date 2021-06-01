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1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Bakan Selçuk, yüz yüze eğitimin ilk gününde çocuklarla okulda buluştu

Bakan Selçuk, yüz yüze eğitimin ilk gününde çocuklarla okulda buluştu

Bakan Selçuk'un açıklamaları

Öğretmenler Öğretmen Ruh Sağlığı Öğrenciler Birinci Sınıf 

-Genel ve detay

( ANKARA )- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:- “Çocuklarımız okulun mutluluğuyla, oyunların sevinciyle bu dönemi bitirsinler istiyoruz” ANKARA

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin ilk gününde Ankara’da Yücetepe İlkokulu’ndaki öğrenciler, öğretmenler ve veliler ile buluştu. Bakan Selçuk, “Çocuklarımız okulun mutluluğuyla, oyunların sevinciyle bu dönemi bitirsinler istiyoruz. Önümüzdeki döneme çok daha büyük bir canlılıkla başlasınlar istiyoruz” dedi.
Kademeli normalleşme kapsamında bugün tüm ilkokullarda yüz yüze eğitim başladı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da yüz yüze eğitimin ilk gününde çocukların sevincini paylaşmak için Ankara’da Yücetepe İlkokulu’ndaydı. Çocuklar, Bakan Selçuk’a okulu ne kadar özlediklerini, bugün neler hissettiklerini anlattı. Miniklerle Bakan Selçuk’un sohbetine kahkahalar eşlik etti. Bakan Selçuk, birinci sınıf öğrencileriyle bizzat ilgilendi. Çocuklar, Bakan Selçuk’a nasıl okuduklarını gösterdi.“Önümüzdeki döneme çok daha büyük bir canlılıkla başlasınlar istiyoruz”Bakan Selçuk, sınıfların ardından öğretmenler odasını da ziyaret ederek, meslektaşları ile sohbet etti. Okul ziyareti sonrası duygularını paylaşan Bakan Selçuk, okullarda yüz yüze eğitimin başladığını “kavuşuyoruz” diye duyururken hem kendi içindeki hem çocukların içindeki sevinci paylaştığını dile getirdi. Sınıflarda çok büyük bir mutluluk olduğunu belirten Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:“Çocuklar sanki birdenbire gökyüzüyle tanışmışlar gibi. Niye seviniyorsunuz diye de sordum hepsine. Şunu söylüyorlar: arkadaşlıklar var, oyunlar var, öğretmenlerimizi özledik, uzaktan eğitimde istediğim gibi duygularımı ifade edemiyorum diyen çocuklarımız var. Bunu herkesin görmesi lazım. Çocuklar için adil ve sağlıklı bir şekilde okulların açık tutulmasının niye önemli olduğu, sosyalleşmenin, arkadaşlığın, ruh sağlığının, kişilik gelişiminin, sosyal duygusal gelişimin niye önemli olduğunu o kadar net görüyoruz ki böyle bir ortamda. Elbette önce sağlık diyoruz, riskli olduğunda okulu kapatıyoruz. Eleştiriler olur bunlar olağan şeylerdir. Ama niye kapatıyorsunuz ya da açıyorsunuz denildiğinde sağlam gerekçelerimiz var. Çocuklarımız 1 ay da olsa okulun mutluluğuyla, oyunların sevinciyle bu dönemi bitirsinler istiyoruz. Önümüzdeki döneme çok daha büyük bir canlılıkla başlasınlar istiyoruz. Biz de eğitimciler olarak, öğretmenler olarak mutluyuz.”
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