Bakan Selçuk: “Türkiye’de 10 binde fazla tasarım ve beceri atölyesi açtık”

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( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kendin Yap Atölyesi Uluslararası Farkındalık Festivali’nde konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye’de 10 binden fazla Tasarım ve Beceri Atölyesi açtıklarını ifade ederek, “Bu alanlar otomasyonun, kodlamanın, robotiğin olduğu üç boyutlu çalışmaların olduğu atölyelerden oluşuyor. Bu konuda yetişen çocuklarımızın binlercesi de TEKNOFEST gibi yarışmalarda hazırlanıyorlar” dedi.

Bir termal otelde düzenlen toplantıya Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk online katılarak bir konuşma gerçekleştirdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan festivalde konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tasarım ve beceri atölyelerinin önemine değinerek, çocukların bu alanlarda kendilerini bütünsel olarak geliştirdiklerini söyledi.



Bakan Selçuk konuşmasına şöyle devam etti: “Bizim eğitim sistemimizde bir değişimi ortaya koymak, dünyadaki bu değişimlere ayak uyduran, uyum sağlayan, bakış açısı geliştirmek son derece kritik hale geliyor. Çocuklarımızın akademik becerilerin yanı sıra sanatsal becerilerin sadece idrak eğitimi değil de vicdan eğitimi ve bunun yanı sıra çocuklarımızın bütünsel gelişimiyle ilgili sosyal, duygusal, fiziksel gelişimiyle ilgili çok daha üst bir perspektiften bakma ihtiyacımız var. Bu bağlamda dijital becerilerde ayrı bir önem taşıyor. Çünkü, günümüzün iyi olması günümüzün artık okur yazarlığının bu hale gelmiş olması çok önemli. Bu yüzden de drama, sanat ya da teknoloji eğitimi, kodlama, otomasyon, robotik üç boyutlu tasarımlar bunların tamamının söz konusu olduğu 10 binden fazla atölye açtık Türkiye’de. Buna tasarım beceri atölyeleri diyoruz. Tasarım beceri atölyelerin tamamı bu bahsettiğimiz başlıklar altında ve yaklaşık 2 bin 500 tanesi de otomasyonun, kodlamanın, robotiğin olduğu üç boyutlu çalışmaların olduğu atölyelerden oluşuyor. Bu konuda yetişen çocuklarımızın binlercesi de teknofest gibi yarışmalarda hazırlanıyorlar. Ulusal ve uluslararası platformlarda çalışıyorlar.” Bakan Selçuk’un konuşmasının ardından katılımcılar öğrencilerin hazırlamış olduğu çalışmaları inceledi.

