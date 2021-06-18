Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Bakan Selçuk: “Türkiye’de 10 binde fazla tasarım ve beceri atölyesi açtık”

Bakan Selçuk: “Türkiye’de 10 binde fazla tasarım ve beceri atölyesi açtık”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

Perspektif Eğitim Sistemi Uluslararası Öğrenciler Bakış Açısı 

-Toplantıdan detay
-Bakan Ziya Selçuk açıklama
-genel detay

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kendin Yap Atölyesi Uluslararası Farkındalık Festivali’nde konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye’de 10 binden fazla Tasarım ve Beceri Atölyesi açtıklarını ifade ederek, “Bu alanlar otomasyonun, kodlamanın, robotiğin olduğu üç boyutlu çalışmaların olduğu atölyelerden oluşuyor. Bu konuda yetişen çocuklarımızın binlercesi de TEKNOFEST gibi yarışmalarda hazırlanıyorlar” dedi.
Bir termal otelde düzenlen toplantıya Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk online katılarak bir konuşma gerçekleştirdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan festivalde konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tasarım ve beceri atölyelerinin önemine değinerek, çocukların bu alanlarda kendilerini bütünsel olarak geliştirdiklerini söyledi.

Bakan Selçuk konuşmasına şöyle devam etti: “Bizim eğitim sistemimizde bir değişimi ortaya koymak, dünyadaki bu değişimlere ayak uyduran, uyum sağlayan, bakış açısı geliştirmek son derece kritik hale geliyor. Çocuklarımızın akademik becerilerin yanı sıra sanatsal becerilerin sadece idrak eğitimi değil de vicdan eğitimi ve bunun yanı sıra çocuklarımızın bütünsel gelişimiyle ilgili sosyal, duygusal, fiziksel gelişimiyle ilgili çok daha üst bir perspektiften bakma ihtiyacımız var. Bu bağlamda dijital becerilerde ayrı bir önem taşıyor. Çünkü, günümüzün iyi olması günümüzün artık okur yazarlığının bu hale gelmiş olması çok önemli. Bu yüzden de drama, sanat ya da teknoloji eğitimi, kodlama, otomasyon, robotik üç boyutlu tasarımlar bunların tamamının söz konusu olduğu 10 binden fazla atölye açtık Türkiye’de. Buna tasarım beceri atölyeleri diyoruz. Tasarım beceri atölyelerin tamamı bu bahsettiğimiz başlıklar altında ve yaklaşık 2 bin 500 tanesi de otomasyonun, kodlamanın, robotiğin olduğu üç boyutlu çalışmaların olduğu atölyelerden oluşuyor. Bu konuda yetişen çocuklarımızın binlercesi de teknofest gibi yarışmalarda hazırlanıyorlar. Ulusal ve uluslararası platformlarda çalışıyorlar.” Bakan Selçuk’un konuşmasının ardından katılımcılar öğrencilerin hazırlamış olduğu çalışmaları inceledi.
İlgili Foto Galeriler
Haluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildiHaluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildi
Putin, Erdoğan'a dondurma ısmarladıPutin, Erdoğan'a dondurma ısmarladı
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Yalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, UnutturmayacağızYalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, Unutturmayacağız
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement