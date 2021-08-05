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Bakan Selçuk: “Telafide yeni dönem başlıyor”
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Selçuk: “Telafide yeni dönem başlıyor”

Bakan Selçuk: “Telafide yeni dönem başlıyor”

Bakan Selçuk tarafından paylaşılan gönderi

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Hafta Sonu Öğretmenler Öğretmen 


- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla telafide yeni bir dönemin başladığını duyurdu. Bakan Selçuk, “TRT EBA öğretmenlerimiz, geçen yıldan hatırlatmalarla çocukları yeni döneme ısındıracak bir hafta sonu kuşağı hazırladı” dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konu hakkında yaptığı paylaşımda, “Telafide yeni dönem başlıyor. Çocuklarımız bir sonraki yıla hazır mı? Biz hazırlığımızı yaptık. TRT EBA öğretmenlerimiz, geçen yıldan hatırlatmalarla çocukları yeni döneme ısındıracak bir hafta sonu kuşağı hazırladı. Hangi gün, hangi saatte hepsi http://eba.gov.tr’de” ifadelerini kullandı.
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