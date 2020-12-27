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27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Bakan Selçuk’tan Mehmet Akif Ersoy için beste paylaşımı

Bakan Selçuk’tan Mehmet Akif Ersoy için beste paylaşımı

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( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Öğretmen Pilot Okulu Öğrenciler Kışla 


- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 27 Aralık Mehmet Akif Ersoy’un vefat yıl dönümü dolayısıyla öğretmen öğrenci işbirliğinde bestelenen bir eseri paylaştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 27 Aralık Mehmet Akif Ersoy’un vefat yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden, “Çanakkale Geçilmez’i en güzel o anlattı. Paltosuz kışlar içindeyken İstiklal Marşı'mızı milletine bağışlayan yüce gönlünü şiar bildik. Rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize teşekkürlerimle...” notuyla, Bakanlığa bağlı Musiki Lisesi pilot okulu Üsküdar Hakkı Demir AİHL 12. sınıf öğrencilerinin enstrüman çaldığı, vokal ve bestesini ise Çekmeköy Özden Cengiz Anadolu Lisesi öğrencilerinin üstlendiği, öğretmen ve öğrenci işbirliğince Safahat'ın Gölgeler bölümünden Mehmet Ali'ye şiirinden bestelenen bir eseri paylaştı.
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