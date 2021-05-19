- Bakan Selçuk’tan anlamlı 19 Mayıs paylaşımı



- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından, gençlerin elleriyle Mustafa Kemal Atatürk’ün arkasında İstanbul’un göründüğü şekilde resmedilmesinin görüntülerini paylaştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk’ün “Geldikleri gibi giderler” ifadesinin yer aldığı bir görüntülü paylaşım yaptı. Bakan Selçuk’un paylaşımında, 9 gencin elleriyle büyük bir tuvale Atatürk’ün arkasında İstanbul’un göründüğü şekilde resmedilmesinin hızlandırılmış yapılışının görüntülerine yer verildi.

(MC-

