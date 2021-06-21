Bakan Selçuk, öğrencilerle buluştu

-Çocuklar ile etkinlikler

-Bakan Selçuk'un açıklamaları

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( ANKARA -TOPLU)- Bakan Selçuk: “5 Temmuz’dan itibaren dileyen öğrenci ve öğretmenlerimiz, okullarımızdaki farklı imkanlardan yararlanmak isterlerse, başvurular başladı” ANKARA



- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2 Temmuz’dan sonra başlayacak olan telafi eğitimleri hakkında, “5 Temmuz’dan itibaren dileyen öğrenci ve öğretmenlerimiz, okullarımızdaki farklı imkanlardan yararlanmak isterlerse, başvurular başladı” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, karnelerin 18 Haziran'da dijital ortamda erişime açılmasının ardından, 2 Temmuz'a kadar okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde akademik, fiziksel, sosyal-duygusal, kültürel ve sportif alanlarda etkinlikler düzenleyecek. Bu kapsamda yapılacak olan örnek etkinlik programı Ankara’nın Çankaya İlçesinde yer alan İzzet Latif Aras İlk/Ortaokulu’nda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katılımıyla gerçekleşti. Etkinlikler sonrasında bir konuşma yapan Bakan Selçuk, “Bu dönemde elbette bir okulun ihtiyacını en iyi bilenler öğretmenlerdir. Bir çocuğun ihtiyacını en iyi bilen meslektaşlarımızdır. Bu iki haftalık süreç içerisinde, 5 Temmuz’a kadar olan süreç içerisinde akademik konular ile ilgili bazı çalışmalar yapılabileceği ama asıl olanın sosyal, duygusal, kültürel ve sportif faaliyetler olduğunu vurguluyoruz. Yaptığımız araştırmalar ve saha taramaları var. Çocuklarımızın neye ihtiyacı var, hangi yaştaki çocuğumuz ne istiyor? Bunlara baktığımızda gördük ki birlikte olmak istiyorlar, oynamak istiyorlar, işbirliği istiyorlar, koşmak eğlenmek, sanatsal etkinlikler ile ruhlarını rahatlatmak istiyorlar. Biz de bunun için etkinlikler listesi hazırladık ve tüm Türkiye’ye ulaştırdık” ifadelerini kullandı.“5 Temmuz’dan itibaren dileyen öğrenci ve öğretmenlerimiz, okullarımızdaki farklı imkanlardan yararlanmak isterlerse, başvurular başladı”2 Temmuz sonrasında gerçekleştirilecek olan telafi eğitimleri hakkında da bilgiler veren Bakan Selçuk, “5 Temmuz’dan itibaren dileyen öğrenci ve öğretmenlerimiz, okullarımızdaki farklı imkanlardan yararlanmak isterlerse, başvurular başladı.

‘Benim ilçemde, acaba hangi okulda hangi etkinlik var?’ ‘Ben neye katılmak isterim?’ Bunlara karar verecek ve başvurularını yapacaklar. Ücretsiz olarak bütün bunlar uygulanacak ve mecazi anlamda belki bir yaz okulu tadında yapılacak. Sadece Milli Eğitim Bakanlığı değil, Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile Bakanlığı ile yapılan çalışmalar, belediyeler ve benzeri tüm vakıf ve kurumların verdiği destekler ile hangi ilçede hangi etkinliğin olduğuna başarabilecekler” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulda düzenlenen etkinliklere tek tek katılım gösterdi. Önce bahçede çocuklar ile boyama atölyesinde boya yapan Bakan Selçuk, daha sonra dans gösterisi yapan öğrencilere eşlik etti. Bakan Selçuk, daha sonra spor salonuna girerek öğrenciler ile penaltı atışı yaptı. Selçuk, daha sonra diğer etkinlik sınıflarını da ziyaret ederek, etkinlikleri yerinde inceledi.

