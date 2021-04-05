Bakan Selçuk: “Mesleki eğitim yatırımlarının doruklara çıktığı bir dönemdeyiz”

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( SİVAS - TEMİZ GÖRÜNTÜ)- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Sivas’ta 18 eğitim yatırımının açılışını yaptı- Açılış programında konuşan Bakan Selçuk: “Mesleki eğitimle ilgili 2002’li yılların başından beri yapılagelen mesleki eğitim yatırımlarının artık doruklara çıktığı bir dönemdeyiz” SİVAS



- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sivas’ta 18 eğitim yatırımının açılışını yaptı. Açılış programında konuşan Bakan Selçuk, “Mesleki eğitimle ilgili 2002’li yılların başından beri yapılagelen mesleki eğitim yatırımlarının artık doruklara çıktığı bir dönemdeyiz” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sivas’ta çeşitli temaslarına devam ediyor. Bakan Selçuk, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 18 eğitim yatırımının açılışı programına katıldı.

Bakan Selçuk, ilçelerde yapılan açışlara canlı bağlantı yoluyla katıldı.

Açılış programında konuşan Bakan Selçuk, “18 Eğitim yatırımını açmak için bugün burada toplandık. Bugün Anaokulları, ilkokullar, orta okular, meslek liseleri, halk eğitim merkezleri ve öğretmen evi gibi çok sayıda yatırımın açılışı dolayısı ile burada bulunuyoruz. Toplamda 133 derslikten söz ediyoruz. Yüz yıllardır üzerinde yaşadığımız bu topraklar, Sivas’ın eğitime katkısının çok özel bir hususiyeti olduğunu elbette biliyoruz. Bugünü yarınlara taşıyacak olan öğretmenlerimiz için böyle güzel müesseseler oluşturmaktan kıvanç duyuyoruz. Burada atığımız eğitim yatırımları, çocuklarımızın yaradılışla kendilerine bahşedilen potansiyeli çok daha ileri safhalara taşıyabilmeleri için ortamlar hazırlamayı hedef ediyoruz. Atölyelerden burada gördüğünüz bir çok binada ki tasarım beceri ile ilgili odalara kadar hepsini ama hepsini hayata geçiriyoruz. Öğretmenlerimiz için çok daha verimli çalışma ortamları hazırlamak için yeni nesil öğretmen odaları inşa ediyoruz. Bundan da büyük memnuniyet duyuyoruz. Böylece eğitime daha fazla değer katmak ve böylece eğitimin oluşturacağı katma değeri yükseltmeyi hedefliyoruz” dedi.

Bakan Selçuk, “Bugün Dünyanın gittiği yöne doğru baktığımızda aslında bilimin merkeze alındığı, ahlak telakkisine dayalı bir anlayışın giderek daha fazla hakim olması gerekiyor. Robotik kodlama gibi, otomasyon gibi, siber uzay gibi çok yeni kavramların artık eğitimin sıradan bir meselesi haline gelmesinin söz konusu olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Burada çok farklı seçenekler sunmak istiyoruz. Mesleki eğitimle ilgili 2002’li yılların başından beri yapılagelen mesleki eğitim yatırımlarının artık doruklara çıktığı bir dönemdeyiz. Salgın dönemi de gösterdi ki mesleki eğitim kurumları Türk eğitim sisteminin can damarıdır ve üretiminin, ekonomi ile bağlantının, istihdamın merkezi konumundadır. Çocuklarımızın bu okullarda, organize sanayi bölgelerinde, meslek liselerinin içerisinde, atölyelerde, üreterek mutlu olmaları, üreterek meslek sahibi olmaları için fırsatlar oluşturuyoruz” dedi.

Bakan Selçuk’un konuşmasının ardından Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, il protokolü ve öğrencilerin katılımıyla kurdele kesimi gerçekleştirdi. Bakan Selçuk, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından açılışın ardından Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni gezdi.



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