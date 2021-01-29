Bakan Selçuk ‘İlk Yardım Okulu Kahramanlar İş Başında’ kitabı tanıtımına katıldı

-Aileler ile konuşması



( ANKARA )- Bakan Selçuk: “Bizim için çocuklarımızın ruh sağlığı fiziksel sağlığı çok önemli” ANKARA



- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk çocukların ilk yardım öğrenebilmesini kolaylaştırması adına hazırlanan ‘İlk Yardım Okulu Kahramanlar İş Başında’ kitabının tanıtım toplantısına katıldı.

Çocukların ilk yardımı öğrenmesini kolaylaştıracak ve içerisinde birçok hikaye barındıran ‘İlk Yardım Okulu Kahramanlar İş Başında’ kitabı Milli Eğitim Bakanlığı binasında tanıtıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da tanıtım programına katıldı.

Programda konuşan Bakan Selçuk, Bu çalışmanın Türkiye’de ilk defa yapılan bir çalışma olduğunu belirterek, “Bizim için elbette çocuklarımızın ruh sağlığı fiziksel sağlığı çok çok önemli. Bunu koruyacak ortamlar geliştirmek ve tedbirler almak hayati derecede önem taşıyor. İlk yardım eğitim seferberliği başlattık biliyorsunuz ve 260 bin öğretmenimiz için de bu eğitimlere başladık. Sadece öğretmenlerimizle kalmayacağız öğrencilerimiz için de velilerimiz için de bu eğitimleri genişleterek sürdüreceğiz. Bunun hayat kurtaran bir tedbir olduğunun farkındayız. Hekimlerimizin, uzmanlarımızın, öğretmenlerimizin, psikolojik danışmanlarımızın ısrarla vurguladıkları bir konu da böylesini bir güzel bir çalışmayı başlatıyor olmak mutluluk verici” diye konuştu.

İlk yardımın öneminin kavratılması konusunda akademik ve bilimsel bir metin yerine çocuklar için kahramanların hikayelerinden oluşan bir içerik hazırlandığı bilgisini veren Bakan Selçuk, “Niye önemli hikayelerle çocuklara bir şey anlatmak? Çünkü onların anlam dünyasını zenginleştirecek şeyler hikayelerden oluşuyor. O yüzden de bir bilimsel bir metotla değil bilimsel yaklaşımla, terminolojik yaklaşımla değil doğrudan doğruya hikayeler üzerinden, hayat sahnesi üzerinden bu çalışmayı hayata geçirdi arkadaşlarımız. Çocukların okullarda, evde, sokakta tecrübe ederek deneyerek deneyim vasıtasıyla keşfetmeye yatkın olmaları onların bazen küçük kazalar geçirmelerine de yol açabiliyor. Maç yaparken, yüzerken, oynarken, koşarken birtakım problemeler ortaya çıkabiliyor. Çocuklarımızın ilk yardım uygulamalarına aşinalık kazanması bu tür ortamlarda çok daha kolay tedbir almayı sağlayabiliyor. Her yaşta herkesin yapabileceği ilk yardım uygulamaları elbette var. Bunun çocuk yaşlarda başlaması çocuklardan ilk yardım eğitiminin, farkındalığının başlatılmasının çok ayır bir değeri var” şeklinde konuştu.

112’yi aramanın bile bir tedbirdir olduğunu ve bu konuda çocukların duyarlılıklarını geliştirecek bir çalışmayı ortaya koyulduğunu bildiren Bakan Selçuk, “İlk Yardım Okulu Kahramanlar İş Başında’ adlı bu çalışmamızın çok işlevsel sonuçlar doğuracağının da farkındayız. Kitapta hem temel sağlık bilgilerine yer veriliyor, hem de aynı mahallede yaşayan ilkokul ve okul öncesi çağdaki hikaye kahramanlarının günlük hayatta başlarından geçen hadiseler anlatılıyor. Ben inanıyorum ki çocuklar bu hikayeleri okurken bu kahramanların başından geçen olayı okurken çok yararlanacaklar. Bunun uygulaması noktasında sadece bilmek değil yapabilmek konusunda da gelişim sağlanacak” ifadelerine yer verdi. Bakan Selçuk, bu çalışmanın UNICEF’in finansal desteğiyle hazırlandığı ve birçok gönüllünün yardımının olduğu bilgisini de vererek şunları kaydetti: “Bu kitapta çocuk sağlığı uzmanları, paramedikler, bizim öğretmen arkadaşlarımız, acil hemşireleri birçok uzman arkadaşımız yer aldı. Öylesine gönüllü katkıyla destek verdiler ki bunun Türkiye’de bir ilk olması ve çocuklara yönelik olması daha küçük yaşlarda farkındalığın gelişmesine hizmet edecek olması hepimize bir mutluluk kaynağı oldu. Öğrencilerimizin çocuklarımızın ilk yardım kültürüyle tanışmış olmaları açısından çok önemli bir kaynak kitap var karşımızda. Bunu EBA’ya elbette yükleyeceğiz ama bu yaştaki çocuklarımızın da bu kitaplardan somut olarak yararlanması için de kitabın fiziksel olarak teslimi noktasında da bazı tedbirler almaya başladık. Çocuklarımıza bu kitapları ulaştıracağız inşallah. Bu salgın döneminde sağlıkla ilgili duyarlılıklar, farkındalıklar ayrı bir önem kazandı. İlk yardım bakımından ortaya koyulan bu çalışmanın da salgın dönemindeki bazı farkındalıklarla ilginç birtakım etkileşimler içinde olduğunu görüyoruz. Evlatlarımızın, çocuklarımızın yüksek yararı için böyle bir çalışmada katkısı olan tüm arkadaşlarımıza, hocalarımıza, uzmanlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz.” Bakan Selçuk, açıklamalarının ardından farklı şehirlerde bulunan ve kitabı okuyan çocuklar ile kitap hakkında sohbet etti.



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