Bakan Selçuk, bakanlık tarafından geliştirilen 'Seyyahı' tanıttı



- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 6-15 yaş aralığındaki yurt dışında yaşayan çocuklar için tasarlanan "Seyyah" oyunu hazırladıklarını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden, "Evliya Çelebi’den esinlendik 'SEYYAH' ile yurt dışındaki çocuklarımıza Türkçemizi ve kültürümüzü eğlenerek öğrenip pekiştirecekeleri bir oyun hazırladık. Dilerseniz EBA’da, dilerseniz ücretsiz uygulamalar burada" notuyla Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen "Seyyah" isimli ücretsiz oyunu tanıttı. 6-15 yaş aralığındaki yurt dışında yaşayan çocuklar için özel tasarlanan "Seyyah", farklı etkinlikler ile eğlenceli bir öğrenme ortamı oluşturuyor. 8 farklı seviye içeren oyunda, el-göz koordinasyonunu sağlamak, temel Türkçe dil becerilerini geliştirmek, Türk kültürüne özgü yeni keşifler yapmak hedeflendi. Çocuklar bu oyunla, kültüre özgü kıyafetlerle karşılarına çıkan farklı karakterlerle özdeşleşecek, Seyyah olup Türkiye'nin birçok bölgesine seyahat edecek ve yıldızları toplayarak puan tablosunda en üst sıralarda yer almaya hak kazanacak.



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