Bakan Selçuk, Anadolu Masalları Silivri Masal Evi'ni açtı

-Bakanın etkinlikleri izlemesi

-Bakanın çocuklarla ilgilenmesi



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Masalları Silivri Masal Evi'nin açılışında yaptığı konuşmada hayata geçirilen masal okulları projesinin Türkiye'de olağanüstü bir yankı bulduğunu ve çok sayıda masal okulunun hayata geçirildiğini söyledi.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Masalları Silivri Masal Evi ile Çatalca'da Çalık İlkokulu ile Ortaokulu'nda "Telafide Ben de Varım" etkinliğine katıldı.

Anadolu Masalları Silivri Masal Evi'nin açılışında konuşan çocukların masallarla hayallere davet edildiğini söyleyerek, "Çocukları hayata davet etmeden önce hayallere davet etmek lazım. Hayallere davet etmenin de en kısa ve kolay yolu, Anadolu metodu masallardır. Çocuklarımızı masallarla tanıştırmak aslında kültürle tanıştırmanın çok doğal bir yoludur. Çocukları masallarla tanıştırmak aslında eğitimin doğal bir yoludur. Bundan dolayı da biz çocuklarımızın kültürümüzden kopmaması, Anadolu'yu tanıması, Dede Korkut'u bilmesi, dünya masallarını bilmesini insana ve insanlığa dair önemli bir hizmet olarak görüyoruz ve 2023 Eğitim Vizyonu'nun da ana hedeflerinden birine böylece bir yol açmış oluyoruz" dedi.

Masal evinin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Bakan Selçuk, eserin uzun yaşamasını ve çocuklar için güzel geleceklere mekan olmasını diledi. İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da çocukların yeni değerler edinmelerini temin eden ve yaratıcılıklarını destekleyen çok önemli bir işleve sahip masalların çocukların duygularını geliştirmenin yanı sıra onların zihinlerini büyüten bir aktivite olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin, öğrencilerin öğrenmelerini ateşleyebilmek için onları çok yönlü ve farklı ortamlarla karşılaştırmaları gerektiğini düşündüğünü dile getiren Yazıcı, "Öğrenme ortamlarının çeşitlendirip zenginleştirirken kullandığımız yöntem ve teknikleri de argümanları da bu boyutta farklılaştırmaya gayret ederiz. Bu nedenle masal okullarımızın ve masalın biz öğretmenler için de aslında çocuklarımızı çok yönlü geliştirmemiz ve kendi kültürümüzden de yararlanarak yetiştirmemiz için önemli bir misyon üstlenecek" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocuklarla birlikte açılışını yaptığı Masal Evi'nde oyunlar oynayıp gitar gösterisi izledi, çocuklarla sohbet etti. Çocukların tekvando gösterisini de izleyen Bakan Selçuk'a yay ve ok hediye edildi. Küçük bir kız çocuğun Bakan Selçuk ile oyun oynamak istemesi eğlenceli anlar yaşattı. Silivri’deki programın ardından “Telafide Ben de Varım" etkinliği için Çatalca’nın Çakıl Köyü’ne geçen Selçuk öğrencilerle beraber etkinliklere katıldı.

Çocuklarla beraber su savaşı yapan Bakan Selçuk, "İlkokul birinci sınıf öğrencileriyle su savaşı yaptık. Çok da adil olmadı çünkü hepsi aynı anda bana su sıktı. Gerçekten eğlenceli bir süreç devam ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Telafide Ben de Varım etkinliği hakkında bilgi veren Bakan Selçuk, “Türkiye'de yaklaşık 8 milyon öğrenci, 22 bin okulumuzda. Bunun yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ve diğer bakanlıklarımızın mekanları, atölyeleri, kütüphaneleri, müzeleri dahil olmak üzere her yerde faaliyetlerimiz var ve çok hızlanarak devam ediyor, katılım artıyor. 300 bin civarında öğretmenimiz de katılıyor buna. Öğretmenlerimiz hem öğretmen olarak katılıyor hem de kendileri de 'Telafide Ben de Varım' etkinliklerini yapıyorlar. Halk oyunları oynuyorlar, enstrüman çalışması yapıyorlar, paintball oynuyorlar, kendi aralarında eğleniyorlar, doğa yürüyüşü yapıyorlar” şeklinde konuştu.



