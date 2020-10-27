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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Bakan Pakdemirli:' Mersin Anamur'daki ikinci yangın kontrol altında'

Bakan Pakdemirli:' Mersin Anamur'daki ikinci yangın kontrol altında'

Bakan açıklama detay

( ANKARA ) - Bakan Pakdemirli:" Mersin Anamur'daki ikinci yangın kontrol altında"- "Provakasyona ilişkin net bir bilgi yok" ANKARA

İlk Müdahale Geçmiş Olsun Demirli Helikopter Trol 


- Tarım ve Orman bakanı Bekir Pakdemirli," Mersin’in Anamur İlçesinde Çalışmalar devam ediyor. 5 helikopter, 76 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 5 dozer, 304 söndürme personeli var . Hem Mersin’de hem Hatay'da ayrı ayrı yangın çıktı. Bunların ikinci yangınlarının ikisi de kontrol altında" dedi.
Tarım ve Orman bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin Anamur yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Pakdemirli şunları söyledi; "Mersin’in Anamur İlçesinde Çalışmalar devam ediyor. 5 helikopter 76 arazöz, 4 ilk müdahele aracı, 5 dozer, 304 söndürme personeli var. Hem Mersin’de hem Hatay'da ayrı ayrı yangın çıktı. Bunların ikinci yangınlarının ikisi de kontrol altında. Mersin Anamur, İzmir Karşıyaka, Ordu Akkuş, Sivas Koyulhisar, Hatay İskenderun, kontrol altında olanlar ikinci yangınlar. Devam eden yangınlar Mersin Anamur Adana Kozan, Hatay İskenderun. Anamur’da ihtiyaten evlerin boşaltılma durumu var. Provakasyona ilişkin net bir bilgi yok. Çok yönlü soruşturma yangınla birlikte başlar devamında da devam eder. Valiliğimiz tarafından konuyla ilgili açıklama yapılacaktır. Hataylı vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. " ( HK-
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