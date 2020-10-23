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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Bakan Pakdemirli: “Kivi üretimi 74 bin tona ulaştı”

Bakan Pakdemirli: “Kivi üretimi 74 bin tona ulaştı”

Bakanın konuşması

Rekor Asad Lyon Demirli 

-kivi hasadı yapması

( YALOVA )- Bakan Pakdemirli: “Yalova Kivi üretiminde Türkiye birincisi YALOVA

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Yalova’nın Altınova ilçesinde gerçekleştirilen 1'inci Kivi Hasadı Şenliği’ne katıldı.
Bakan Pakdemirli burada Türkiye’nin Kivi üretiminin 18 yılda 2 bin 500 tondan 74 bin tona çıktığını dile getirdi. Yalova’nın Altınova İlçesi’nde gerçekleştirilen 1. Kivi Hasadı Şenliği’ne katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’nin şu anda Dünya’nın en önemli Kivi üreticilerinden birisi olduğunu söyledi.

Bakan Pakdemirli burada yaptığı açıklamada, “Dünyada Kivi üretimi 4 milyon tondur. Ülkemiz ise yaklaşık31 bin dekar alanda yapılan kivi üretimi ile dünyanın sayılı Kivi üreticilerinden birisi haline geldi. Son 18 yılda kivi üretimimiz, 30 kat gibi rekor bir artışla, 2 bin 500 tondan 74 bin tona ulaştı. Yalova’da yıllık 25 bin ton olan Kivi üretimi ile Türkiye’de 1. sıradadır. Bu başarı elbette ki çiftçilerimizin kurduğu modern bahçelerden dünya standartları üzerinde elde edilen üretimlerle hasıl olmuştur” sözlerine yer verdi. Bakan Pakdemirli konuşmasının ardından Kivi Bahçesine geçerek burada hasat yapan çiftçi kadınlarla birlikte hasada katıldı.
Kivileri elleri ile toplayan Bakan Pakdemirli, çiftçi bayanlarla da bir süre sohbet etti.
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