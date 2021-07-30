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( ANTALYA ) Bakan Pakdemirli: "İyiye gidiş var, 57 yangın kontrol altında"-"Yangından zarar görenlerin kredi borçlarını erteleyeceğiz" ANTALYA



- Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu yangınlara ilişkin son duruma için açıklama yapıyor.

