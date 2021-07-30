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Bakan Pakdemirli: 'İyiye gidiş var, 57 yangın kontrol altında'
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Bakan Pakdemirli: 'İyiye gidiş var, 57 yangın kontrol altında'

Bakan Pakdemirli: 'İyiye gidiş var, 57 yangın kontrol altında'

Bakan Pakdemirli'nin konuşması

Yangın Altın Demirli Trol 

-detaylar

( ANTALYA ) Bakan Pakdemirli: "İyiye gidiş var, 57 yangın kontrol altında"-"Yangından zarar görenlerin kredi borçlarını erteleyeceğiz" ANTALYA

- Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu yangınlara ilişkin son duruma için açıklama yapıyor.
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