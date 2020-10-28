Bakan Pakdemirli helikopterle yangın bölgesini inceledi

-Bakanın ekibiyle toplantı yapması



( HATAY ) HATAY



- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki yangın bölgesini helikopterle inceledi. İskenderun'da dün çıkan ve kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangını henüz kontrol altına alınamadı. Dün akşam bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geceyi İskenderun'da geçirdi. Bakan Pakdemirli, ekibiyle toplantı yaptıktan sonra günün ilk ışıklarıyla yangın bölgesini yönetim helikopteriyle inceledi. İlçeye bağlı Azganlık Mahallesinde etkisini sürdüren yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.



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