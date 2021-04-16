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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Bakan Pakdemirli helikopter ile Şirnak'a gidecek

Bakan Pakdemirli helikopter ile Şirnak'a gidecek

bakanın helikoptere gelmesi

Demirli Helikopter 

-binmesi
-helikopterin havalanması
-detay

( MALATYA -EK) MALATYA

- Uçağı arızalanan ve Malatya'ya acil iniş yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, helikopter ile Şırnak'a gidecekAnkara'dan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 105. Şube Müdürlüğü'nün açılışı için Şırnak'a gitmekte olan Bakan Pakdemirli'nin de içinde bulunduğu uçağın sol motor jeneratöründe arıza olduğu tespit edilince, Malatya'ya acil iniş yapmıştı. Acil iniş haberini alan Malatya Valisi Aydın Baruş ve Malatya Büyükşehir Belediye başkanı Selahattin Gürkan tarafından Bakan Pakdemirli havaalanında karşılandı.Bakan Pakdemirli'nin Cuma namazı Malatya Havaalanı'ndaki mescitte kılacağı, namazın ardından ise helikopter ile Şırnak'a gideceği öğrenildi.
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