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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Bakan Pakdemirli’den ilk açıklama

Bakan Pakdemirli’den ilk açıklama

Bakan'ın açıklaması

( MALATYA ) MALATYA

Askeri Helikopter Cuma Namazı Demirli Helikopter 


- Şırnak’a giderken arızalanması sonucu Malatya’ya acil iniş yapan uçakta bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Rabbim beterinden saklasın” dedi.
Ankara’dan Şırnak’a açılış için giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve beraberindekilerin bulunduğu özel uçak, Malatya semalarındayken arızalandı. Motor fanlarında yaşanan arıza nedeniyle Malatya Erhaç Havalimanı'na acil iniş yapan uçakta bulunan Bakan Pakdemirli ve beraberindekiler burada cuma namazını kıldıktan sonra helikopter ile Şırnak’a doğru yola çıtı.Havalimanı çıkışında gazetecilere kısa bir açıklama yapan Bakan Pakdemirli, “Rabbim beterinden saklasın. Yaklaşık 33 bin fitteyken motor fanlarında yüksek bir gürültü ile karşılaştık. İrtifayı azalttık ancak buna rağmen gürültü geçmeyince dedik ki emniyet açısından Malatya’ya inelim. Şimdi de Şırnak programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi.
Bakan Pakdemirli ve beraberindekiler daha sonra Kara Havacılık Alayına geçerek, buradan askeri helikopter ile Şırnak'a gitmek için yola çıktı.
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