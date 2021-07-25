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Bakan Pakdemirli, bir vatandaşın hayatını kurtaran DSİ Operatörü Şahinbaş'ı tebrik etti
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25 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Bakan Pakdemirli, bir vatandaşın hayatını kurtaran DSİ Operatörü Şahinbaş'ı tebrik etti

Bakan Pakdemirli, bir vatandaşın hayatını kurtaran DSİ Operatörü Şahinbaş'ı tebrik etti

Bakan pakdemirli tebrik etme görüntüleri

Sosyal Medya İlk Müdahale İş Makinesi Sel Baskını Demirli 

-Operatör'ün çalışma görüntüleri
-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Artvin Arhavi'de bir vatandaşın hayatını kurtaran Devlet Su İşleri (DSİ) Operatörü Akif Şahinbaş'ı tebrik etti. Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Artvin Arhavi’deki sel baskınında suyu tahliye etmek için ilk müdahaleyi yapan iş makinesiyle suyun içine girerek şehirdeki suyu tahliye eden ve suyun yükselmesini, bölgedeki birçok kişinin zarar görmesini önleyen DSİ operatörü Akif Şahinbaş'ı tebrik etti. Bakan Pakdemirli yaptığı paylaşımında, "Artvin Arhavi’de bir vatandaşımızın hayatını kurtaran DSİ Operatörü Akif kardeşimi yürekten kutluyorum. Sahada vatandaşlarımız için gece gündüz demeden çalışan tüm kardeşlerimden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. (Mİ-
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