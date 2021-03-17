- Bakan Pakdemirli, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü



- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi. Bakan Pakdemirli ve beraberindeki heyet, Bakü temasları kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Görüşmede Aliyev, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her alanda geliştiğini vurguladı. Bakan Pakdemirli ise Aliyev'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti. Bakan Pakdemirli, Bakü temasları kapsamında Başbakan Ali Asadov, Tarım Bakanı İnam Kerimov ve Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev ile de görüşme gerçekleştirecek. Bakan Bekir Pakdemirli’ye Azerbaycan ziyaretinde TOBB Başkan Vekili, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Ali Kopuz, Tarım ve Orman Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler (ABDGM) Genel Müdürü Aylin Çağlayan Özcan, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin, HAYGEM Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş, BÜGEM Genel Müdürü Mehmet Hasdemir, TAGEM Genel Müdürü Dr. Nevzat Birişik ve ESK Genel Müdürü Osman Uzun eşlik ediyor.



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