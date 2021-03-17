Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Bakan Pakdemirli, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

- Bakan Pakdemirli, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Pakdemirli’nin Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabulü

( BAKÜ ) BAKÜ

İlham Demirli Başkent Trol 


- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi. Bakan Pakdemirli ve beraberindeki heyet, Bakü temasları kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Görüşmede Aliyev, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her alanda geliştiğini vurguladı. Bakan Pakdemirli ise Aliyev'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti. Bakan Pakdemirli, Bakü temasları kapsamında Başbakan Ali Asadov, Tarım Bakanı İnam Kerimov ve Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev ile de görüşme gerçekleştirecek. Bakan Bekir Pakdemirli’ye Azerbaycan ziyaretinde TOBB Başkan Vekili, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Ali Kopuz, Tarım ve Orman Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler (ABDGM) Genel Müdürü Aylin Çağlayan Özcan, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin, HAYGEM Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş, BÜGEM Genel Müdürü Mehmet Hasdemir, TAGEM Genel Müdürü Dr. Nevzat Birişik ve ESK Genel Müdürü Osman Uzun eşlik ediyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Azerbaycan-Ermenistan Sınırındaki Çatışmadan İlk FotoğraflarAzerbaycan-Ermenistan Sınırındaki Çatışmadan İlk Fotoğraflar
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement