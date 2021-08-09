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( MUĞLA ) Bakan Pakdemirli: "53 ilde 270 orman yangınıyla uğraştık, 267'si kontrol altında, Köyceğiz, Milas ve Bozdoğan'da yangın sürüyor"- "Yangınlara 15 uçak, 9 İHA ve 64 helikopterle müdahale ediliyor"- "Yunanistan'ın bizden talebi var. Bu talebe olumlu bakıyoruz. Komşumuza yardımcı olma gayretiyle alakalı Dışişleri'yle birlikte arkadaşlarımız çalışıyor"

