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Bakan Kurum, selde kaybolan Batuhan Delihasan’ın ailesini ziyaret etti
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20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Bakan Kurum, selde kaybolan Batuhan Delihasan’ın ailesini ziyaret etti

Bakan Kurum, selde kaybolan Batuhan Delihasan’ın ailesini ziyaret etti

Aileden görüntü

Şehit Şiddetli Yağış Bayram Namazı Altın Sel 

-Ziyaretten görüntü
-Konuşmalar
-Evin önüne getirilen selde kaybolan araç

( RİZE ) RİZE

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz Çarşamba günü Rize’de meydana gelen selde kaybolan ve kendisinden henüz haber alınamayan Batuhan Delihasan’ın ailesini ziyaret etti.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize Merkez Sahil Camisi'nde kılınan bayram namazının ardından geçtiğimiz Çarşamba günü şiddetli yağıştan olumsuz etkilenerek sel ve heyelanlara maruz kalan Rize Merkez’e bağlı Muradiye beldesinde bir dizi inceleme bulundu. Beldeye bağlı Mesudiye Mahallesi'nde meydana gelen heyelanda sel sularına kapılarak kendisinden haber alınamayan Batuhan Delihasan’ın (38) ailesini ziyaret eden Bakan Kurum, aileyle arama çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bakan Kurum buradaki ziyaretin ardından Rize merkeze bağlı Ambarlık köyünde bulunan şehit Oktay Türüt’ün ailesini ziyaret etti.Öte yandan kaybolan Butuhan’ın babası Mehmet Delihasan oğlunun selde heyelan altında kalan aracını evin önüne taşıdı.
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