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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Kurum, sahil projesini inceledi

Bakan Kurum, sahil projesini inceledi

- Bakan Kurum'un araçtan inmesi

-- Karşılanması, defteri imzalaması
-- Çalışma alanına inmesi
-- Sahili gezmesi, bilgi alması
-- Yüklenici firma yetkilisiyle görüşmesi
-- Projeyi incelemesi

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ziyaretleri kapsamında sahil projesini yerinde inceledi. Projede kapsamındaki yapımına devam edilen ve kısmi olarak tamamlanan çalışmaları inceleyen Kurum, projenin tamamlanması konusunda yüklenici firma yetkilileri ile görüştü. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Zonguldak ziyareti kapsamında Valiliğin ardından sahildeki TOKİ tarafından yapımına devam edilen projeyi yerinde inceledi. Bakan Kurum, alana yapılacak olan işyerleri ve üst yapı çalışmalarını inceledi. Bakan Kurum'a projenin biteceği tarihi söyleyen firma yetkilisi, "Sayın Bakanım 14 Ekim 2021'de süre bitiyor. Ama biz Eylül ayında bitireceğiz" dedi.
Bunun üzerine bakan Kurum, yüklenici firma yetkilisine "Dokuzuncu ayda olmaz" dedi.
Bunun üzerine 15 Ağustos itibariyle tamamlanması konusunda görüşmeler yapıldı. Bakan Kurum ardından Uzunmehmet Camii'ndeki çalışmaları yerinde incelemek için bölgeden ayrıldı. (OA
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