Bakan Kurum, Kirmir Çayı’ndaki 2 su samurunun görüntülerini paylaştı



- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sosyal medya hesabından Ankara Kirmir Çayı'nda görülen 2 su samurunun videosunu paylaştı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Kirmir Çayı'nda görüntülenen 2 su samurunun görüntülerini paylaştı. Kurum paylaşımına şu notu düştü; "Temiz su kaynaklarının en iyi göstergesi olan ve Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince nesli kritik derecede tükenme tehlikesi altında yer alan 2 su samuru, Kesin Korunacak Hassas Alan ilan edilen Ankara Kirmir Çayında gözlemlendi."



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