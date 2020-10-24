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24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Kurum, Kirmir Çayı’ndaki 2 su samurunun görüntülerini paylaştı

Bakan Kurum, Kirmir Çayı’ndaki 2 su samurunun görüntülerini paylaştı

Su samurlarının görüntüleri

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Gesi 


- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sosyal medya hesabından Ankara Kirmir Çayı'nda görülen 2 su samurunun videosunu paylaştı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Kirmir Çayı'nda görüntülenen 2 su samurunun görüntülerini paylaştı. Kurum paylaşımına şu notu düştü; "Temiz su kaynaklarının en iyi göstergesi olan ve Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince nesli kritik derecede tükenme tehlikesi altında yer alan 2 su samuru, Kesin Korunacak Hassas Alan ilan edilen Ankara Kirmir Çayında gözlemlendi."
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