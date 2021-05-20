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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Kurum, Kibyra Antik Kenti’nde incelemelerde bulundu

Bakan Kurum, Kibyra Antik Kenti’nde incelemelerde bulundu

Bakan Kurum incelemeleri detay

( BURDUR ) BURDUR


- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Burdur’un Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti’nde incelemelerde bulundu.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sabah saatlerinde bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Burdur'a geldi. Bakan Kurum ziyaretlerinin ardından ilk olarak Salda Gölü’nünün halk plajı kısmında incelemelerde bulundu. Daha sonra Bakan Kurum, Salda Gölü Koruma Projesi alanına gelerek çalışmaları yerinde denetledi. Bakan Kurum ardından Gölhisar ilçesi Horzum Mahallesi’nde birbirinden derin yarlarla ayrılan hakim üç tepelik üzerinde yer alan Kibyra Antik Kenti ziyaret etti. Bakan Kurum’a Vali Ali Arslan Taş, AK Parti Milletvekilleri Yasin Uğur, Bayram Özçelik, AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi, eşlik etti.Bakan Kurum, ilk olarak 12-13 bin kişi kapasiteli stadyumunu gezdi. Bakan Kurum daha sonra kırmızı, yeşil ve beyaz mermerden yapılmış, yılanlardan oluşan saçları ile Medusa Mozaiğini inceledi. Burada Kibyra Kazı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Özüdoğru'dan bilgiler alan Bakan Kurum, bir süre daha incelemelerde bulunduktan sonra bölgeden ayrıldı.
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