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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Bakan Kurum'dan Rıza Bey Apartmanı ve Menemen ziyareti

Bakan Kurum'dan Rıza Bey Apartmanı ve Menemen ziyareti

Drone görüntüleri

Deprem Gesi 

-Ziyaretlerden görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı alanının ardından Menemen Belediyesini ziyaret ederek ilçedeki projeler hakkında bilgi aldı. Bir dizi programa katılmak üzere İzmir'e gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremde yıkılan ve alanın yeşil alan olarak düzenleneceği açıklanan Rıza Bey Apartmanı bölgesini inceledi. Bakan Kurum ardından Menemen Belediyesini ziyaret etti. Bakan Kurum'u; Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, AK Parti Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik, MHP Menemen İlçe Başkanı Ali Rıza Bölük karşıladı. Bakan Kurum, basına kapalı olan ziyarette ilçedeki projeler hakkında bilgi aldı. Toplantıda AK Parti İzmir Milletvekilleri de hazır bulundu.
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