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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Kurum'dan 19 Mayıs paylaşımı

Bakan Kurum'dan 19 Mayıs paylaşımı

19 Mayıs kutlama

( ANKARA ) - ANKARA

Sosyal Medya 


- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Bakan Kurum sosyal medya hesabından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Yarının güçlü Türkiye’sini gençlerimizle birlikte çalışarak ve üreterek inşa edeceğiz. 19Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
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