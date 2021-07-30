-detaylar



( ANTALYA ) Bakan Kurum: "Çok büyük bir travma var. Vatandaşlarımız yangından ciddi anlamda etkilendiler"-"Biz de vatandaşlarımızın yarasını sarmak üzere AFAD, Kızılay, Jandarma, tüm kurumlarımızla seferberlik anlayışı ile mahalle mahalle yangın alanlarını geziyoruz"-"Dün Manavgat'ta 4 farklı noktada yangın başlamış, 27 mahalleyi etkilemişti. 27 mahallemiz boşaltıldı, 15 mahallemiz de kısmi olarak etkilenmiş durumda" ANTALYA



- Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu yangınlara ilişkin son duruma için açıklama yaptı.

