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Bakan Kurum, Bartın’daki sel bölgelerinde
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12 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Kurum, Bartın’daki sel bölgelerinde

Bakan Kurum, Bartın’daki sel bölgelerinde

Bölgeden drone görüntüleri

Sağanak Yağmur Sel Afeti Geçmiş Olsun Sel Felaketi Sağanak 

-Kurum'un incelemeleri
-Detaylar

( BARTIN -DRONE-EK) BARTIN

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, incelemelerde bulunmak üzere sel felaketinin yaşandığı Bartın’a geldi. Bartın’da gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur sel ve taşkınlara neden oldu. 9 köprü ve 9 menfezin yıkıldığı kentte bazı ev ve işyerlerini su basarken Ulus ilçesine bağlı Akörensöküler köyünde 3 kişinin yaşadığı bir ev sel sularıyla yıkıldı. Yıkılan evdeki 3 kişiden 2’si sağ olarak kurtulurken 85 yaşındaki Arife Ünal sel sularına kapılarak kayboldu. Bakan Kurum sel afetinin yaşandığı bölgelerde yaptığı incelemeler kapsamında Akörensöküler köyüne gelerek burada kayıp kadının bulunmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Bakan Kurum evi yıkılan aile ile de görüşerek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bakan Kurum devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini ve 85 yaşındaki kayıp Arife Ünal’ın bulunması için ekiplerin 24 saat esasına dayalı çalıştığını söyledi.


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