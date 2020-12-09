Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Kurum Balıkesir’de incelemelerde bulundu

Bakan Kurum Balıkesir’de incelemelerde bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un inceleme gezisinden görüntüler

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Alışveriş Kamulaştırma Gesi Konferans Alışveriş Merkezi 


- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Balıkesir’e geldi. Balıkesir’de Avlu, Tren Garı, Çamlık Rekreasyon Alanı ve Tarihi Zağnos Paşa Camisi’nde yapımı devam eden çalışmaları inceleyerek Büyükşehir Belediyesi’nin isteklerini dinledi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Balıkesir ziyaretinde ilk olarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı Avlu Kompleksini gezdi. İçerisinde alışveriş merkezi, sosyal alanların ve konferans salonlarının bulunduğu Avlu’yu ziyaretinde Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tren yolu ve Avlu’nun yanındaki eski ağır sanayi bölgesinin kamulaştırma isteklerinde bulundu. Avlu ziyaretinin ardından Tren Garı yanında Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan yolu inceleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum daha sonra Çamlık Rekreasyon alanını gezdi. Bakan Kurum’un son durağı ise şehrin merkezinde yer alan Tarihi Zağnos Paşa Camisi oldu. Bakan Kurum Zağnos Paşa Camisi çevresinde oluşturulan meydandaki çalışmaları inceleyerek caminin avlusuna ağaç dikimi gerçekleştirdi. Bakan Kurum cami etrafında yapılan inşaatlar ve yüksek binalar hakkında görüşlerini belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a yüksek katkı binaların bedelinin ödenerek satın alınmasını istedi. Yüksek katlı binaların Tarihi Zağnos Paşa Camisini gölgelediğini söyleyen Bakan Kurum, caminin çevresinde yüksek katalı binaların kamulaştırılarak alanlarının cami meydanına katılmasının uygun olacağını ifade etti.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Zağnos Paşa Camisi’nde yaptığı incelemelerin ardından çevredeki esnafı ziyaret ederek Büyükşehir Belediyesi’ne gitti. Bakan Kurum’un inceleme gezisine Vali Hasan Şıldak başta olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile birlikte daire müdürleri ve ilgililer katıldı.
(ÖK-BD
loading...
İlgili Foto Galeriler
999350 Litre Su ve 3000 Balık999350 Litre Su ve 3000 Balık
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Elinde Poşetlerle Görüntülenince UtandıElinde Poşetlerle Görüntülenince Utandı
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı