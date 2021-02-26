Bakan Kurum Ahi şehrinden İBB’ye seslendi



- Kırşehir’e inceleme ve ziyaretler için gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ahi Evran Üniversitesinde yapılan bilgilendirme toplantısı sonrası İBB’ye çöp alımları noktasında seslendi. Kırşehir incelemelerine Valilik ziyareti ile başlayan AK Parti Kırşehir teşkilatında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü için hazırlanan pastayı kesen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Ahi Evran Üniversitesinde STK temsilcileri ve ilçe belediye başkanları ile görüştü. Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Bakan Kurum,”Cumhurbaşkanımız 1994 yılında İBB’yi aldığında yine biz çöp, çamur ve çukurla mücadele ettik”dedi.

Kurum, açıklamasında; “İstanbul’umuzu yeşil alanları, parkları millet bahçeleriyle yaşanılabilir bir şehir haline getirdik. Ama bugün görüyor ve çokta üzülüyoruz ki, artık İstanbul’da yeniden çöp dağları, çamurlar, çukurlar oluşmaya başladı ve belediyelerimiz bu noktada acziyet içerisindeyse ben arkadaşlarıma talimat verdim. Çöp toplama işlemlerine de çöp toplanmasına da bakanlık olarak destek verebiliriz”diye konuştu.

Kanal İstanbul Projesi için hazırlıklar yapıldı. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde düzenlenen basın toplantısında sorulan kanal İstanbul projesi sorusu üzerine ise bakan Kurum, şu değerlendirmelerde bulundu; “Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde ve talimatlarıyla hazırlıklarımızı yaptık. 2021 yılı kanal İstanbul projesine başlayacağımız bir yıl olacaktır. Üniversitelerden ve vatandaşlardan gelen rapor doğrultusunda çed raporu tamamlandı. 3 Etap planımızı kanal İstanbul üzerinde onayladık. Yüzde 52’si yeşil alan İstanbul boğazımızı koruma kurtarma projesi depremle ilgili rezerv alanımızın oluştuğu örnek bir şehircilik anlayışıyla deprem şehri İstanbul’umuzda riskli gördüğümüz binaların dönüşümü için çok önemli bir alanı inşallah inşa edeceğiz. 2021 yılı içerisinde projemizin ihalesini yapacak kararlı bir şekilde de kanal İstanbul projesini İstanbul’umuza Türkiye'mize kazandıracağız. Kanal İstanbul İstanbul’u marka yapacak Kanal İstanbul projesi gerçekten vizyon bir proje Türkiye’yi dünyada lider ülke yapacak İstanbul’umuzun marka değerine marka katacak bir projedir. Bu noktada ise her türlü ayrıntı ve detay düşünülmektedir. Muhalefet su kaynaklarının giderildiğini söyledi.



Buna ilişkin bilimsel raporlarla su kaynaklarının giderilmediğini ispat ettik. Depremsellikle ilgili İstanbul’a zarar verir deiler bunu yine raporlarımızla zarar vermediğini ispat ettik. Raporlarla herhangi bir yoğunluk getirmediğini de gösterdik. Planlama içerisinde yeşil alanları, sosyal donatıları ayırarak İstanbul’un ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde projemizi yürütüyoruz. Projeye sadece karşı çıkmak CHP duruşudur Türkiye’nin marka değerine marka katacak ve dünyada lider ülke yapacak projeye sadece karşı çıkmak adına bir duruş var. Bu tabi CHP duruşu ve zihniyetidir. Kör bir bakıştır. Ama biz hayırda yarışmaya devam edeceğiz, onlar şerde yarışmaya devam etsinler” (EÖ-



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