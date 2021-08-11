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Bakan Kurum, 85 yaşındaki Arife Ünal’ın sel sularına kapıldığı evinde incelemelerde bulundu
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Kurum, 85 yaşındaki Arife Ünal’ın sel sularına kapıldığı evinde incelemelerde bulundu

Bakan Kurum, 85 yaşındaki Arife Ünal’ın sel sularına kapıldığı evinde incelemelerde bulundu

İncelemelerden görüntüler

( BARTIN )-Bakan Kurum, sel felaketinin yaşandığı Bartın’da BARTIN

Sağanak Yağış Sel Felaketi Felaket Sağanak Sel 


- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın’ın Ulus ilçesinde 85 yaşındaki Arife Ünal’ın sel sularına kapıldığı evinin önünde incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, yaşanan felaket hakkında bilgi alırken yapılacak çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın’da yaşanan sel felaketi sonrasında incelemelerde bulunmak için bölgeye geldi. Bakan Kurum, sağanak yağışın etkili olduğu bölgeler arasında yer alan Ulus ilçesine bağlı Akörensöküler köyüne geldi. Kurum, burada 85 yaşındaki Arife Ünal’ın sel sularına kapıldığı evinin önünde incelemelerde bulundu.
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