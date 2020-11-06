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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Bakan Kurum: '2508 az hasarlı, 338 de orta hasarlı binamız var'

Bakan Kurum: '2508 az hasarlı, 338 de orta hasarlı binamız var'

Kurum'un açıklamaları

Hastane Hasar Tespit Hasarlı Bina 

-detaylar

( İZMİR -1) Bakan Kurum: "2508 az hasarlı, 338 de orta hasarlı binamız var"-"Bugüne kadar 47 bin 689 binada 278 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarını yaptık ve acil ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 283 ve 4 bin 100 bağımsız bölüme ulaştı"-"Binası az hasarlı ve hasarsız olanlar evlerine girebilir"-"Sahada 7 bin 129 personelimiz; enkaz kaldırma, sağlık hizmetleri, barınma-teknik hizmetleri faaliyetlerini yürütmektedirler"-"Tedavi görenlerden 5'i ağır olmak üzere 7'si hastanede"-"Hasar tespit çalışmalarımıza giden arkadaşlarımız vatandaşlarımızı detaylı şekilde bilgilendiriyorlar. Ancak apartmanında olmayan vatandaşlarımız da hasar tespitlerini, hasartespit.cbc.gov.tr adresinden öğrenebilirler"-"Orta hasarlı binalara ilişkin güçlendirme yapmak zorundayız"-"4 bin konut inşa edilecek, proje 1 ay içinde başlayacak" İZMİR

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yaptı.
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