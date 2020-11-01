Bakan Koca, Rıza Bey Apartmanı'nda bilgi aldı



- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rıza Bey Apartmanı'nda arama kurtarma ekiplerinden bilgi aldı. Yıkılan binadan 18 yaralı, 11 cansız beden çıkarılırken binada 28 kişi aranıyor. Bakan Koca, 33 saat sonra enkazdan canlı çıkarılan 70 yaşındaki Ahmet Çitim'in genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rıza Bey Apartmanı'na gelerek genel durum hakkında bilgi aldı. Ekiplerden alınan bilgiye göre, şu anda enkazda 28 kişi aranıyor. 388 personel, enkazı 6 bölüme ayırarak çalışıyor. Bakan Koca, "Bir cenazeden geliyorum. Ahmet Amcayı da ziyaret ettim. Diyalize alındı. Genel durumu iyi, ciddi sorunu yok. Gözünde hafif bir ekomozu vardı. Eşi hayatını kaybetti. Kendisi de 70 yaşında" dedi.

Rıza Bey Apartmanı'nda 11 kişinin cansız bedeni çıkartılırken, 18 kişi de yaralı olarak kurtarıldı.



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