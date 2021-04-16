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-Bakan Koca'nın paylaşımında yer alan video



( ANKARA ) Bakan Koca’nın tweetini paylaştığı Sezgin: "Fahrettin Koca devreye girip annemi ikna etti"- “Hiçbir anne baba geride evladına bu kadar ağır bir 'keşke' bırakmayı istemez” ANKARA



- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı sırası geldiği halde daha riskli grupta yer alanlar olabileceğini düşünerek aşısını olmak istemeyen Nesrin Sezgin'i ikna etmişti. Kızı İrem Sezgin, "Fahrettin Koca devreye girip annemi ikna etti" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile aşı sırası gelmesine rağmen, kendinden daha riskli grupta yer alanlar olabileceğini düşündüğü için aşı olmak istemeyen Nesrin Sezgin'i telefonla arayarak ikna etti ve Sezgin, aşısını oldu. İrem Sezgin, annesi aşı olmak istemediği için, Twitter üzerinden bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımı gören Sağlık Bakanlığı ekibi durumu Bakan Fahrettin Koca’ya iletti ve Bakan Koca bizzat arayarak Sezgin’i aşı olmaya ikna etti. Bu durumun buralara kadar ulaşacağını hayal etmediğini ileten İrem Sezgin, “Olay aslında o gün olmuştu. Biz anneme sıranın geldiğini orada öğrendik, anaokulu öğretmeni kendisi. Başka bir arkadaşına sıra gelince bizim de haberimiz oldu. Kendisi olmayacağını söyledi.



Hem daha öncelikli vatandaşlarımız olsun diye, hem de kafasında bazı soru işaretleri vardı. Ben de bir tweet attım. Aslında bu tweetin Fahrettin Koca'ya kadar ulaşabileceğini hayal etmemiştim. Tweet attığımdan annemin haberi yoktu. Ben aslında aşı olmamasının siniri ve üzüntüsüyle yazdığım bir tweetti. Hani aşı olmak isteyenler olsun, ikna edemiyoruz biz evlatları olarak tarzında bir tweetti. Fahrettin Koca devreye girip annemi ikna etti. Süreç o şekilde gelişti” ifadelerini kullandı.“Hiçbir anne baba geride evladına bu kadar ağır bir 'keşke' bırakmayı istemez”Aslında aşıya karşıt olmadıklarını ve sırası gelen aile büyüklerinin tamamının gidip aşısını olduğunu belirten Sezgin, “Sosyal medyada çok fazla yalan habere maruz kaldığımız için ister istemez bunlardan etkilenebiliyoruz. Kesinlikle aşı karşıtı değiliz. Biz aile büyüklerimizin hepsini; anneanne, babaanne sırası gelenin hepsini aşıladık. Annem de sadece hem daha öncelikli insanlar aşılarını olsun diye hem de bir kaç tereddüt vardı kafasında o yüzden sıcak bakmıyordu. Kafasındaki soru işaretleri giderildi kendisi de gönül rahatlığıyla aşısını oldu.Ben o tweeti aslında bir evlat hassasiyeti ile atmıştım. Sonuç olarak şuan yüksek yaş grupları aşılanıyor ve hepimizin anneleri, babaları sırayla aşılanıyor. Bu hastalığın kime nasıl etki yapacağı belli değil. Hiçbir anne baba geride evladına bu kadar ağır bir 'keşke' bırakmayı istemez. Biz evlatları olarak, 'keşke aşısını yaptırsaydık, keşke daha çok ısrar etseydim, keşke ikna edebilseydim' gibi keşkelere boğmamak için geride bıraktığı insanları, sevdiklerini ben sırası gelen herkesin aşı yaptırması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.





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