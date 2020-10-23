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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Bakan Koca’nın açıklamalarının ardından İstanbul’da korkutan görüntü

Bakan Koca’nın açıklamalarının ardından İstanbul’da korkutan görüntü

Drone görüntüsü

Sosyal Medya Hastane Sayılar Alabalık Hastane Bahçesi 

-Korona virüs test kuyruğu görüntü
-Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi görüntü
-Detay görüntüler

( İSTANBUL -ÖZEL-DRONE)- İstanbul’da yeniden korona virüs test kuyruğu- Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne test kuyruğu havadan böyle görüntülendi İSTANBUL

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “İstanbul’da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40’ına, Ankara’nın 5 katına ulaştı” açıklamasının ardından Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne test yaptırmak için gelen vatandaşların oluşturduğu uzun kuyruk drone ile havadan görüntülendi. İstanbul’da vaka sayılarının artması sonucu, vatandaşlar korona virüs şüphesiyle tekrar hastanelere akın etti. Şişli Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne çok sayıda vatandaş korona virüsü şüphesiyle başvuru yaptı. Test yaptırmak isteyen kişilerin hastane bahçesinde oluşturduğu uzun kuyruk drone ile havadan görüntülendi. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunarak İstanbul’da bulunan vatandaşları uyarmıştı. Bakan Koca uyarısında şu ifadeleri kullanmıştı: “İstanbul’da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40’ına, Ankara’nın 5 katına ulaştı. Temaslı taramasını, test sayısını artırdık. Salgınla mücadelede, şu an, sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Maskenin önemi arttı. Ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz. İstanbul’da en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz. Mecbur olmadıkça kalabalık ortama girmeyin.”
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