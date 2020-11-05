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( İZMİR /SORU-CEVAP) Bakan Koca: "İdil kızımı ve annesinin durumu iyi, ciddi bir semptomları yok""Buca Devlet Hastanesi'ni ziyaret etmiştim, şu an serviste hasta takibi yapılamamakta. Biz erken dönemde özellikle acil durum hastanesi konusunda bütün müdahalelerin yapılabileceği yine Buca'da bahçesinde yapılmak üzere hastane inşaatına başlamış olacağız. Kısa süre içinde hızla bitirilme çabası içinde olacağımızı da özellikle ifade etmek istiyorum"-"Sayın vekilimiz Tuncay Bey'i de ziyaret ettim. Arkadaşların yakın takip ettiklerini, kendileriyle bizzat konuştum. Ciddi bir semptomunun olmadığını, ateşli kırgınlıkla kendini göstermesi söz konusu. Ciddi olmadığını, şu an önemli bir sorunu olmadığını söyleyebilirim" İZMİR



- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir depreminde yaralı kurtulan Elif Perinçek ve Ayda Gezgin'le ilgili açıklamalarda bulundu.



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