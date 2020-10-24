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24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Koca: “Evde bulaş oranının daha yüksek olduğunu görmüş oluyoruz”

Bakan Koca: “Evde bulaş oranının daha yüksek olduğunu görmüş oluyoruz”

Bakan Koca ziyaret detaylar

Kırköy Telsiz Konuşması Ziyaretçiler Sağlık Personeli Hassasiyet 

-Bakan Koca'nın telsiz ile hitap etmesi detay
-Bakan Koca'nın açıklamaları detay

( İSTANBUL )- “Evlere ziyaretçilerin gelmemesi hususunda bir hassasiyetin gösterilmesini gerektiğini düşünüyoruz” İSTANBUL

- Sağlık bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da 112 Komuta Merkezi’ni ziyaret ederek, “Vatandaşlarımızdan tedbirlere uymaları konusunda hassasiyet bekliyoruz. Evlere ziyaretçilerin gelmemesi noktasında bir hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu dönemde evde bulaş oranın daha yüksek olduğunu görmüş oluyoruz” ifadelerini kullandı. Sağlık bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki vak'a sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaşmasının ardından kentte yürüteceği 5 günlük çalışmalarına başladı.
Bakan Koca, çalışmalar kapsamında Bakırköy'de bulunan 112 Komuta Merkezi’ni ziyaret etti. Bakan Koca, telsiz ile 112 ekiplerine hitap ederek kolaylıklar diledi. Bakan Koca, sağlık personeline seslendiği telsiz konuşmasında, “Tüm çalışma arkadaşlarıma iyi mesailer diliyorum. Salgının seyri ile birlikte ne kadar özveri ile çalıştığınızı tüm ülke biliyor. Bizler de sizlerin bu dönemde sorunlarınızı çözme noktasında gayret içerisindeyiz. Sizler Covid-19 sürecinde öncü oldunuz. Sizlerin daha salgın gelmeden riskli hastaları tulumlar ile taşıdığınızı hepimiz biliyoruz. İstanbul’da vak'a sayısının giderek arttığı bir dönemi yaşıyoruz” dedi.
"Bu dönemde evde bulaş oranın daha yüksek olduğunu görmüş oluyoruz" Bakan Koca konuşmasının devamında ise, “Şuan Türkiye’nin yüzde 40’a yakın vakasının İstanbul’da olduğunu biliyoruz. Bu dönemde iş yükünüzün arttığını herkes biliyor. Fedakârlıklarınızın tüm toplum olarak farkındayız. Yeri geldiği zaman bulaş risk nedeni ile uzun zaman ailenizden uzak kaldığınızı biliyoruz. Vatandaşlarımızdan tedbirlere uymaları konusunda hassasiyet bekliyoruz. Evlere ziyaretçilerin gelmemesi noktasında bir hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu dönemde evde bulaş oranın daha yüksek olduğunu görmüş oluyoruz. Bizler şu dönemde mücadelede sizlerin gücünüze ve motivasyonunuza ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
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