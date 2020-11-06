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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Bakan Koca’dan hastaneleri ziyaret paylaşımı

Bakan Koca’dan hastaneleri ziyaret paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya paylaşımı

( İSTANBUL )-“Yatak kapasiteleri ve hasta yüküne karşı yapılması gerekenleri ele aldık” İSTANBUL

Sosyal Medya Hastane Sayılar Toplantı 


- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’daki programı kapsamında gerçekleştirdiği bir dizi hastane ziyaretine ilişkin sosyal medyada paylaşımda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs vaka sayılarının arttığı İstanbul’daki programı kapsamında hastaneleri ziyaret etti. Ziyaret ettiği hastanelerin başhekimlerinden ve yetkililerinden hastaneler hakkında bilgi alan Bakan Koca, incelemelerde bulundu. Hastanelere yaptığı ziyaretten bir fotoğraf karesini sosyal medya hesabında paylaşan Bakan Koca, yapılan toplantılarda hasta yüküne karşı yapılması gerekenlerin konuşulduğunu vurguladı. Bakan Koca paylaşımında: “İstanbul Beylikdüzü, Esenyurt, Büyükçekmece Devlet Hastaneleri Ziyareti: Bu üç hastane, hasta sayılarımızın arttığı İstanbul’da salgına karşı verilen savaşın önemli merkezlerinden. Yaptığımız toplantılarda, yatak kapasitelerini, hasta yüküne karşı yapılması gerekenleri ele aldık.” ifadelerine yer verdi.
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