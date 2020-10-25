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25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Bakan Koca’dan 112 çalışanlarına sürpriz

Bakan Koca’dan 112 çalışanlarına sürpriz

112 çalışanının konuşması

( İSTANBUL )- 112 çalışanının aşure isteğini geri çevirmedi İSTANBUL

Sosyal Medya Hastane Sağlık Çalışanları 


- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün ziyaret ettiği 112 Komuta Merkezi'nde bir çalışanın aşure isteğini geri çevirmeyerek, tüm 112 çalışanlarına aşure ve tatlı ikram etti. Rakamların artmasının ardında İstanbul’a gelen ve 5 gün boyunca İstanbul’da kalacak olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pandemi ile mücadelenin yürütüldüğü pandemi hastaneleri ve 112 Komuta Merkezinde görevli sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Bakan Koca, 112 Komuta Merkezi ziyaretinde bir çalışana, “Benden bir isteğiniz var mı?” diye sordu. 112 çalışanı, “Hiçbir şey istemiyorum efendim. Sadece Aşure isterim” cevabını verince Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir saat içerisinde bin aşureyi 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarına gönderdi. Aşureler, şoföründen hemşiresine kadar tüm 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarına dağıtıldı. Bakan Koca'ya sosyal medya hesabı üzerinden teşekkür eden 112 çalışanı Gamze Acar, "Bugün İstanbul 112 Komuta Merkezimize Bakanımız Fahrettin Koca ziyarette bulundu. Bana ne istediğimi sordu, aşure dedim birden; sonrada birde ne görelim? Bakanımız tüm İstanbul 112 ailemize aşure göndermiş. Biz bir aileyiz sizi seviyoruz" ifadelerine yer verdi. Bakan Koca ise gönderiyi paylaşarak, "Afiyet ve moral motivasyon olsun.112 Acil çalışanlarımızın her birine sevgi ve selamlar" notunu düştü.
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