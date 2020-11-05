Bakan Koca, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndaki çadırları gezdi - İZMİR
: - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda kurulan çadırları gezmesi, depremzedelerle konuşması - Bakan Koca'nın"Amca sen Sağlık Bakanı mısın?" diye seslenen bir çocuğa sarılması - Bakan Koca'nın çocuklara oyuncak dağıtması - Bakan Koca'nın çocuklarla fotoğraf çektirmesi - Bakan Koca'nın Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan destek noktasındaki çocuklar ve çalışanlardan yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirlerine uymalarını istemesiSağlık Bakanı Koca, İzmir Bornova'daki Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndaki çadırları gezdiİZMİR (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremin vurduğu Bornova ilçesindeki Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda kurulan çadırları gezdi.Bakan Koca, yaralıların bulunduğu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki incelemelerinin ardından Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda çadırların olduğu bölgeye geçti.Koca, çocukların da aralarında olduğu depremzedelerle bir araya gelip fotoğraf çektirdi.Bakan Koca, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan destek noktasındaki çocuklar ve çalışanlardan yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirlerine uymalarını istedi.Bir çocuğun "Koronavirüs bitecek mi?" sorusuna Koca, "Evet bitecek." diye cevapladı. Çocuklardan birinin de Bakan Koca'ya, "Amca sen Sağlık Bakanı mısın?" diye seslenmesi, çevredekileri gülümsetti.Emrah Apartmanı enkazında annesini yitiren Özge Kozalı'ya taziyelerini ileten Bakan Koca, bakanlık tarafından kurulan poliklinikteki sağlık personeliyle de görüştü.Bakan Koca, Kovid polikliniğindeki çalışmalar ve Bakanlık tarafından afet bölgelerinde kullanılmak üzere alınan, üzerinde termal kameranın da bulunduğu yüksek teknolojili drone hakkında da bilgi aldı.İZMİR (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremin vurduğu Bornova ilçesindeki Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda kurulan çadırları gezdi.Bakan Koca, yaralıların bulunduğu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki incelemelerinin ardından Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda çadırların olduğu bölgeye geçti.Koca, çocukların da aralarında olduğu depremzedelerle bir araya gelip fotoğraf çektirdi.Bakan Koca, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan destek noktasındaki çocuklar ve çalışanlardan yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirlerine uymalarını istedi.Bir çocuğun "Koronavirüs bitecek mi?" sorusuna Koca, "Evet bitecek." diye cevapladı. Çocuklardan birinin de Bakan Koca'ya, "Amca sen Sağlık Bakanı mısın?" diye seslenmesi, çevredekileri gülümsetti.Emrah Apartmanı enkazında annesini yitiren Özge Kozalı'ya taziyelerini ileten Bakan Koca, bakanlık tarafından kurulan poliklinikteki sağlık personeliyle de görüştü.Bakan Koca, Kovid polikliniğindeki çalışmalar ve Bakanlık tarafından afet bölgelerinde kullanılmak üzere alınan, üzerinde termal kameranın da bulunduğu yüksek teknolojili drone hakkında da bilgi aldı.
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