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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Bakan Kasapoğlu, vatandaşlara kitap dağıttı

- Bakan Kasapoğlu, vatandaşlara kitap dağıttı

AK Parti İl Başkanlığı ziyaret

Hatıra Fotoğrafı Toplantı Ak Parti İstişare Toplantısı Satranç 

-Esnaf ziyareti
-Vatandaşlara kitap ve satranç dağıtırken
-Çeşnigir köprüsünden detaylar

( KIRIKKALE )- Bakan Kasapoğlu, Selçuklu yadigarı Çeşinigir'de incelemelerde bulundu KIRIKKALE

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kırıkkale'nin en işlek caddesinde vatandaşlara kitap, çocuklara da satranç takımı hediye etti. Daha sonra Bakan Kasapoğlu, Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsünde incelemelerde bulundu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir dizi ziyarette bulunmak üzere geldiği Kırıkkale'de Gençlik Merkezi açılışını yaptıktan sonra Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'yı makamında ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu, ardından Zafer Caddesi üzerinde esnaflara 'hayırlı işler' diledikten sonra vatandaşlarla sohbet edip, kitap ve satranç takımı hediye etti. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İl Başkanlığında basına kapalı olarak partililerle istişare toplantısı düzenledi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, günün son programında beraberindeki heyetle birlikte Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan ve yüzyıllar boyunca tarihe ışık tutan Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu'nu gezdi. Kırıkkale Valiliği tarafından turizme kazandırılan tarihi alan hakkında Vali Yunus Sezer'den bilgiler alan Kasapoğlu, seyir terasından güneşin batışını seyredip hatıra fotoğrafı çektirdi. (KA
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