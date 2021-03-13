Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Kasapoğlu, Tavşanlı’da spor tesislerinin açılış törenlerine katıldı

Bakan Kasapoğlu, Tavşanlı’da spor tesislerinin açılış törenlerine katıldı

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MUHARREM KASAPOĞLU’NUN KARŞILANMASI, BAKANIN GENÇLİK MERKEZİ AÇILIŞI ÖNCESİ KONUŞMASI, KURDELE KESİMİ, GENÇLİK MERKEZİ İÇERİSİNDE DOLAŞILMASI, KAPALI SPOR SALONUNA ZİYARET, GENÇLERİN BAKANA HANGİ TAKIMI TUTTUĞU SORUSU VE BAKANIN CEVABI, BAKANIN ESNAFLARI ZİYARETİ, HATIRA FOTOĞRAFLARI ÇEKİLİNMESİ, AK PARTİ BİNASI ZİYARETİ VE BAKANIN VEDALAŞMASI

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

Lens Satranç 


- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yeni yapılan spor tesislerinin açılışını gerçekleştirdikten sonra esnaflar ve AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tavşanlı Gençlik Merkezi'nin açılış kurdelesini kestikten sonra bir konuşma gerçekleştirdi. Bakan Kasapoğlu, "Gençlik Merkezimiz açıldı. Tabiki bu Gençlik Merkezimiz gençlerimizin evi, yuvası. 7-24 Sizlerin burayı kullanması hem de en iyi şekilde kullanmasını biz arzu ediyoruz, tüm tesislerimizde olduğu gibi. Özellikle altını çizmek istiyorum buraları ne kadar dolu dolu kullanırsanız biz de o kadar mutlu oluruz. Sizleri yarınlara hazırlamaya devam edeceğiz. Özellikle ailelerden annelerden babalardan istirhamım onlar da gençlerimizle birlikte gelsinler, onlar da buraları sahiplensinler. Bu tesisleri kullanan gençlerle birlikte çıtasını da kalitesini de yukarılara taşıyalım" diyerek emeği geçenlere teşekkür etti. Bakan Kasapoğlu’nun Tavşanlı Spor Salonu'nu ziyareti sonrası bir gencin, "Hangi takımı tutuyorsunuz? "sorusuna "Milli takımı" cevabını verdi. Kasapoğlu, ziyaretleri sırasında gençlerin yanına giderek, kitap ve satranç takımı hediye etti. Esnafları ziyaret eden Kasapoğlu hatıra fotoğrafları çekildi. Daha sonra AK Parti Tavşanlı ilçe teşkilatını ziyareti sonrası ilçeden ayrıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement