Bakan Kasapoğlu, Siirtli çocukların hayalini gerçeğe dönüştürdü

-Voleybol oyunu

-Toplu çekim detay

-Forma ve tablet hediyesinden detay



( ANKARA ) ANKARA



- Kendi imkanlarıyla araç lastiklerinden voleybol sahası yapan Siirtli çocuklar, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun talimatıyla yeni sahalarına kavuştu. Bakan Kasapoğlu, Siirtli çocuklarla o sahada voleybol maçı yaptı. Bakan Kasapoğlu, Siirt’te geçtiğimiz aylarda kendi imkanlarıyla yapmış oldukları voleybol sahasında spor yapan gençlerin bu görüntülerinin medyada yer almasının ardından hemen harekete geçip çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürdü. Bakan Kasapoğlu da bu durumu sosyal medya hesabından paylaşarak, ‘’Filenin genç sultanlarına, genç efelerine selam olsun. Size yalnız voleybol değil, futbol ve basketbol sahalarının da içinde olduğu bir tesis yapacağız’’ müjdesini vermesinin hemen ardından Bakan Kasapoğlu’nun talimatı doğrultusunda Siirtli gençler yeni sahalarına kavuşmuştu. Sahanın yapılmasının ardından Bakan Kasapoğlu, yine sosyal medya hesabından çocukların atık lastiklerden yaptığı sahanın ve yeni yapılan sahanın fotoğraflarını, ‘’Nasıl başladı, nasıl bitti Siirtli çocuklarımızın umutlarını bir başka bahara bırakmadık” notuyla paylaştı. Tüm bu gelişmelerin ardından Bakan Kasapoğlu, Siirt’i ziyaret etti ve ziyareti sırasında soluğu spor tutkunu gençlerin yanında aldı. Bakan Kasapoğlu’nu karşılarında gören gençler büyük bir şaşkınlık yaşarken, yeni yapılan ve ‘’Lastikpark’’ adı verilen sahalarında Bakan Kasapoğlu ile voleybol maçı yapmanın mutluluğunu da yaşadılar. Bakan Kasapoğlu, maç öncesi ve sonrası çocuklarla bol bol sohbet etti. Bakan Kasapoğlu, çocuklara tablet ve milli takım forması hediye etti.



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