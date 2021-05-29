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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Kasapoğlu’ndan İstanbul’un fethinin yıl dönümüyle ilgili paylaşım

Bakan Kasapoğlu’ndan İstanbul’un fethinin yıl dönümüyle ilgili paylaşım

video animasyon

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Şerefli Asker Animasyon 


- Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından İstanbul’un fethinin 568’inci yıl dönümüyle ilgili bir paylaşım yaptı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından İstanbulu’un fethinin anlatıldığı bir animasyon videosu paylaştı. Fatih Sultan Mehmet ve ordusunu minnetle yad ettiklerini ifade eden Bakan Kasapoğlu paylaşımında, “21 yaşında İstanbul’u fetheden büyük komutan Fatih Sultan Mehmet Han’ı ve şerefli askerlerini, Feth-i Mübin’in yıl dönümünde minnetle yad ediyoruz. Allah’ın rahmeti üzerlerine olsun” ifadelerine yer verdi.
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