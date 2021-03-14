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14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Bakan Kasapoğlu, Murat Dağı Termal Kayak Merkezi’ni ziyaret etti

Bakan Kasapoğlu, Murat Dağı Termal Kayak Merkezi’ni ziyaret etti

Bakanın Murat Dağı Kayak Merkezi’ni incelemesi.

( KÜTAHYA ) - KÜTAHYA

Gençlik Merkezi Forma 


- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bölgenin önemli turizm merkezi olan Murat Dağı Termal Kayak Merkezi’ni ziyaret ederek, yapılacak olan yatırımları yerinde inceledi. Kütahya’da gençlik merkezi olmayan ilçe kalmayacağını belirten Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Murat Dağı’na inşa edeceğimiz gençlik kampında ülkenin dört bir yanından gençleri ağırlayacağız. Gençlerimiz hem tarihini öğrenirken hem dört bir yandan gelen kardeşleriyle tanışırken, kucaklaşırken aynı zamanda onları yarınlara hazırlama noktasında, inovatif, sanatsal, sportif noktada, her türlü eğitimi buralarda vereceğiz. Bu aziz milletin bugüne kadar gösterdiği performans ve bu anlamdaki desteği, bizim en büyük ilham kaynağımız. İnanıyorum ki gerek bilimde gerek sanatta, girişimci olarak, yarınların donanımlı anne babaları olarak, gençlerimiz her alanda olduğu gibi sporda da bizleri en güçlü şekilde temsil edecek" dedi.
Ziyarette Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na; AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan ve Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Vali Vekili Halil İbrahim Ertekin, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti Kütahya Kadın Kolları Başkanı Melek Mankan, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan, AK Parti Gediz Kadın Kolları Başkanı Aysel Bütün ve Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Gediz Gençlik Kolları Başkanı Ali Kemal Kanyılmaz ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve Gediz Belediyesi Meclis üyeleri Eşlik etti. (EFE-)
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