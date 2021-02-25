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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Kasapoğlu: “Fitne ve fesada aldırış etmeden safımızı sıklaştıracağız”

Bakan Kasapoğlu: “Fitne ve fesada aldırış etmeden safımızı sıklaştıracağız”

Bakan Kasapoğlu'nun gelişi

Allah 

-Açıklamalarda bulunması

( AĞRI ) AĞRI

- Yatırım müjdeleri vermek için Ağrı’ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ağrı Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından Ağrı’dan ayrıldı. Ağrı’ya gelerek burada yatırım müjdeleri veren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kentte ve Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirdiği çeşitli ziyaretlerin ardından, Ağrı Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Kasapoğlu AK Parti İl Başkanı görevine atanan Halil Özyolcu’ya hayırlı olsun temennilerinde bulundu. Kasapoğlu İl Başkanlığı’nda yaptığı konuşmada Ağrı ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “ Saatlerdir buradayız. Her dakikası heyecan dolu, mutluluk dolu bir gün geçirdik. Gönülden teşekkür ediyorum. Ağrı bizim için her zaman değerli. Bundan sonra da Ağrı’nın değerine, Ağrılıya layık hizmetleri inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz. Teşkilat bizim başımızın tacı. Teşkilatımızla çıktığımız bu yolda Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Bir olup beraber olacağız. Fitne ve fesada aldırış etmeden safımızı sıklaştıracağız. İnşallah Ağrı’mıza, Ağrı’mızın gençlerine, tüm halkımıza kucaklayıcı bir şekilde hizmetlerimizi arttırarak devam ettireceğiz. Bugün de güzel çalışmaları beraber gerçekleştirdik. Bunları yeni başarılarla taçlandıracağız.” İfadelerine yer verdi. Kasapoğlu, ziyaretlerinin ardından Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanına geçerek Ağrı’dan ayrıldı. (MG-
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