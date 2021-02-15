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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bakan Kasapoğlu, Denizli’deki spor yatırımlarını değerlendirdi

Bakan Kasapoğlu, Denizli’deki spor yatırımlarını değerlendirdi

Bakan Kasapoğlunun Valilik binaasında girmesinden görüntü

İnşaat Alanı Forma Öğrenciler 

-Protokol üyeyeleriyle selamlaşmasından görüntü
-Anı defterinin imzalanmasından görüntü
-Bakan Kasapoğlunun Büyükşehir binasına girmesinden ve protokol üyeleri ile selamlaşmasından görüntü
-Kasapoğlunun sporcu öğrenciler ile toplu fotoğraf çektirmesinden detay görüntü
-Osman Zolan’ın Kasapoğluna kültürel eşyları göstermesinden görüntÜ
-Zolan’ın hediye vermesinden görüntü
-Denizlispor Başkanı Ali Çetin’in Bakan Kasapoğluna forma vermesinden görüntü

- DENİZLİ

- Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir takım ziyaretlerde ve incelemelerde bulunmak üzere Denizli’ye geldi. Kasapoğlu, Denizli Valiliği ziyaretinin ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret ederek burada ‘İl Değerlendirme Toplantısı’na katılım sağlayacak. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Denizli Valiliği önünde Vali Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Milletvekilleri ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Vali Ali Fuat Atik, Bakan Kasapoğlu’nu makamında ağırladı. Valilikteki programın ardından İl Değerlendirme Toplantısı için Denizli Büyükşehir Belediyesine geçiş yapan Bakan Kasapoğlu, genç sporcular tarafından çiçek takdimi ile karşılandı. Bakan Kasapoğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve protokol üyeleri tarafından karşılanmasının ardından Başkan Zolan makamında ağırladı. Başkan Zolan, Bakan Kasapoğlu’na hediye takdiminde bulundu. Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, Bakan Kasapoğlu’nun ismine özel Denizlispor forması hediye etti. Bakan Kasapoğlu, Salı günü AK Parti İl Kadın Kolları Kongresine katılım sağlamasının ardından Denizli’de yapılacak olan yeni stadyum inşaat alanında incelemelerde bulunacak.
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