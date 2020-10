Bakan Kasapoğlu: “Cumhuriyet, her daim genç ve gençlere emanet”

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı, “Cumhuriyet, her daim genç ve gençlere emanet” paylaşımı ile kutladı.Bakan Kasapoğlu sosyal medya hesabında, “Cumhuriyet, her daim genç ve gençlere emanet. Emanet, gençlerin omzunda yükseliyor. Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Cumhuriyet, dilden dile nesilden nesile, hep birlikte söylenir. Hep birlikte yaşanır. Yolu aydınlıktır bağımsızlığa çıkar. Kadim bir türküdür cumhuriyet. Kadim ama her daim gençtir ve hep gençlere emanettir. Emanet gençlerin omuzunda yükseliyor. Cumhuriyetimiz gençlerle, gençlerimiz cumhuriyetle büyüyor” ifadelerinin yer aldığı bir video paylaştı.Milli mücadele döneminden birçok görüntünün yer aldığı videoda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Seyit Onbaşı’nın fotoğraflarının yanı sıra başarıları ile Türk bayrağını en tepede tutan milli sporcuların fotoğraflarına da yer verildi.





loading...