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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Kasapoğlu, Ağrı’da çeşitli ziyaretlerde bulundu

Bakan Kasapoğlu, Ağrı’da çeşitli ziyaretlerde bulundu

-Bakan Kasapoğlu'nun İshak Paşa ziyareti

Öğrenciler 

--Okul ziyareti
--Detay görüntüler

( AĞRI ) AĞRI

- Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Ağrı’ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak için Ağrı’ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ziyaretleri kapsamında esnafla bir araya gelen Kasapoğlu vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra Ağrı’nın merkeze bağlı Eliaçık köyünde bulunan Eliaçık İlkokulu’nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Buradan Doğubayazıt ilçesine geçen Kasapoğlu, Ağrı Dağı’nda dağcılarla bir araya geldi. Doğubayazıt ziyareti kapsamında İshak Paşa Sarayı’nı ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan eşlik etti. Bakan Kasapoğlu İshak Paşa Sarayı’nı gezerek, sarayın tarihiyle ilgili yetkililerden bilgi aldı. Doğubayazıt ziyaretinin son durağı olarak Doğubayazıt Gençlik Merkezine giden Kasapoğlu, burada sporcularla bir araya gelerek onların sorunlarını dinledi. (MG-
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